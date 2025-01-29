4 недели назад Плимут оформил самый дорогой трансфер в своей истории. Переход Таловерова может установить новый рекорд

Защитник ЛАСК Максим Таловеров в ближайшее время может перебраться в английский Чемпионшип.

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В начале января "зеленая армия" заплатила шведскому "Эльфсборгу" 1,4 млн фунтов стерлингов за переход защитника Майкла Байду, установив клубный трансферный рекорд. Руководство "пилигримов" готово выделить на сделку по Таловерову 1,75 млн фунтов. В этом случае украинец станет самым дорогим приобретением в истории "Аргайла".

В этом сезоне Максим провел за ЛАСК 20 матчей во всех турнирах. Воспитанник донецкого "Олимпика" стал игроком команды из Линца прошлой зимой после годовой аренды. Австрийский коллектив заплатил 1,6 млн "Славии" (Прага).