Украинский вратарь оценил свое будущее в Вильярреале

Голкипер Ярослав Троицкий проходит адаптацию в системе "Вильярреала".

"Соглашение с "ГКС Катовице" завершается летом. Возможно, пойду в аренду на полгода. Не исключаю варианта, что могу появиться в некоторых командах в Испании. Пока неизвестно, какой будет для меня вторая половина сезона, но в любом случае, нужно быть в хорошей форме, а также работать над собой и готовиться к лету", – отметил Троицкий.