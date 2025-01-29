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Украинский вратарь оценил свое будущее в Вильярреале

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Пока остается только активно работать

Украинский вратарь оценил свое будущее в Вильярреале

Фото з відкритих джерел

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Голкипер Ярослав Троицкий проходит адаптацию в системе "Вильярреала".

"Соглашение с "ГКС Катовице" завершается летом. Возможно, пойду в аренду на полгода. Не исключаю варианта, что могу появиться в некоторых командах в Испании. Пока неизвестно, какой будет для меня вторая половина сезона, но в любом случае, нужно быть в хорошей форме, а также работать над собой и готовиться к лету", – отметил Троицкий.

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Вратарь сможет проявить себя в "Вильярреале" C. Руководство испанского коллектива сообщило Ярославу, что летом будет второй этап пересмотра.

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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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