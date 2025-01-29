Украинский голкипер пополнит состав команды Поклонского в Кыргызстане
Одиноко не будет
Фото: ФК Металіст
Орест Костик в скором времени перейдёт в "Мурас Юнайтед". По информации инсайдера Дмитрия Венкова, контракт между украинским вратарем и кыргызским клубом будет рассчитан на один год.
Можно отметить, что в стане "Мурас Юнайтед" находятся много украинцев. Возглавляет команду легенда "Днепра" Александр Поклонский, а его ассистентом является Игорь Покаринин. Также цвета бронзового призера последнего розыгрыша чемпионата Кыргызстана из представителей Украины защищают: Андрей Мищенко, Юрий Мате, Александр Голиков, Игорь Гончар, Евгений Терзи и Олег Марчук.
В течение карьеры Костик выступал за "Жетис", "Дайнаву", "Металлист", "Ионаву", "Львов", "Ниву" Тернополь и "Верес".
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