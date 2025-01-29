Сидорчук рассказал, планирует ли он сменить клуб

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал, рассматривает ли он возможность перехода в другую команду.

– На данном этапе вы рассматриваете возможность смены клуба, где могли бы получать регулярную игровую практику?

– Честно говоря, если коротко, то нет. Не рассматриваю. Я не знаю, что будет, как оно будет. Во-первых, возраст. Во-вторых, у меня ещё полтора года контракта. Это не сложный вопрос, но если отвечать кратко, то пока не рассматриваю, – сказал Сидорчук.

Сидорчук перешел в "Вестерло" в сентябре 2023 года. В теккущем сезоне он провел 9 матчей и оформил 2 ассиста. Контракт 33-летнего хавбека с бельгийским клубом действителен до 30 июня 2026 года.