"Мы видели причину в последние два года", - легенда Арсенала считает, что канониры должны избавиться от Зинченко
Алан Смит считает, что Арсенал должен продать Зинченко и Жезуса и купить Исака
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Легенда "
"Для Исака, который играет в АПЛ, не потребуется адаптация к Лиге. Он также в хорошем возрасте — около 25 лет — и он показал это в первом матче полуфинала Кубка лиги, что он отличный форвард.
Я думаю, "канонирам" нужно пригласить кого-то технически хорошего, кто сможет вписаться в стиль "Арсенала" и, конечно, кто будет забивать голы.
Посмотрите на голы, забитые "Арсеналом" в прошлом сезоне. Команда забивала, но проиграла гонку за титул "Манчестер Сити", потому что не было хорошего классического нападающего. Уходят шансы на чемпионство и в этом сезоне.".
Считаю, что новый центрфорвард, больше, чем кто-либо другой, поднимет команду и ее боевой дух. Это было бы замечательно, но я не уверен, что это произойдет зимой.
Каких игроков нужно отпустить? Габриэль Жезус снова получил травму после хорошего периода, когда он забивал. Нам, вероятно, нужно его продать, чтобы освободить деньги на покупку. И Артете надо решить, кого он может выставить за дверь, чтобы получить больше денег.
Зинченко, в последнее время очень мало играет. Когда "Манчестер Сити" продает прямым конкурентам в борьбе за титул пару игроков, вы задаетесь вопросом, почему они это позволяют. И мы увидели эту причину за последние два года", - сказал Смит.
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