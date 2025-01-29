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"Мы видели причину в последние два года", - легенда Арсенала считает, что канониры должны избавиться от Зинченко

Наши за границей
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Алан Смит считает, что Арсенал должен продать Зинченко и Жезуса и купить Исака

"Мы видели причину в последние два года", - легенда Арсенала считает, что канониры должны избавиться от Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Арсенала" Алан Смит заявил, что "канонирам" нужно избавиться от Габриэля Жезуса и Александра Зинченко, чтобы заполучить нападающего "Ньюкасл Юнайтед" Александера Исака.

"Для Исака, который играет в АПЛ, не потребуется адаптация к Лиге. Он также в хорошем возрасте — около 25 лет — и он показал это в первом матче полуфинала Кубка лиги, что он отличный форвард.

Я думаю, "канонирам" нужно пригласить кого-то технически хорошего, кто сможет вписаться в стиль "Арсенала" и, конечно, кто будет забивать голы.

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Посмотрите на голы, забитые "Арсеналом" в прошлом сезоне. Команда забивала, но проиграла гонку за титул "Манчестер Сити", потому что не было хорошего классического нападающего. Уходят шансы на чемпионство и в этом сезоне.".

Считаю, что новый центрфорвард, больше, чем кто-либо другой, поднимет команду и ее боевой дух. Это было бы замечательно, но я не уверен, что это произойдет зимой.

Каких игроков нужно отпустить? Габриэль Жезус снова получил травму после хорошего периода, когда он забивал. Нам, вероятно, нужно его продать, чтобы освободить деньги на покупку. И Артете надо решить, кого он может выставить за дверь, чтобы получить больше денег.

Зинченко, в последнее время очень мало играет. Когда "Манчестер Сити" продает прямым конкурентам в борьбе за титул пару игроков, вы задаетесь вопросом, почему они это позволяют. И мы увидели эту причину за последние два года", - сказал Смит.

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Арсенал (Лондон) Алан Смит Ньюкасл Александр Зинченко Габриэл Жезус Александер Исак
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Источник:
Tribal Football
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
29.01.2025 в 17:58
Конечно нужно подождать до лета: он дешевеет не по дням, а по часам
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
29.01.2025 в 17:58
Конечно нужно подождать до лета: он дешевеет не по дням, а по часам
Ответить
0
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