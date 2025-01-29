Украинский защитник, который поиграл и за Шахтер и за Динамо, перешел в команду из Люксембурга
Алан Аусси нашел себе новый клуб
фото из свободных источников
23-летний украинский защитник Алан Аусси, который успел поиграть и за "Шахтер" и за "Динамо", нашел себе новый клуб.
Футболист на правах свободного агента перешел в ФК "Ф91 Дюделанж" из Люксембурга.
Аусси начинал в академии "Шахтера", а затем перешел в академию "Динамо". В Украине в карьере игрока также есть "Верес".
За рубежом Алан успел поиграть за вторые команды либерецкого "Слована" и испанско й "Понферрадины", а также за белорусское "Торпедо" и армянский "Пюник".
В текущем сезоне футболист выступал за румынский ЧФР, но сыграл всего две минуты в кубковом матче.
"Ф91 Дюделанж" - один из самых титулованных футбольных клубов Национального дивизиона, высшей футбольной лиги чемпионата Люксембурга. 16-кратный чемпион страны и 8-кратный обладатель Кубка.
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