Наши в ЛЧ. Известно, сыграют ли сегодня Трубин, Лунин, Цыганков и Зинченко

Сегодня, 29 января, в 22:00 состоятся сразу все 18 матчей заключительного, 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов .

В некоторых из них сыграют и украинцы.

Так, украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин традиционно выйдет в стартовом составе своей команды на выездной поединок против "Ювентуса".

А вот в матче "Брест" - "Реал" украинский голкипер Андрей Лунин также традиционно остался в запасе "сливочных".

Интересным для украинских болельщиков выглядит матч "Жирона" - "Арсенал". Украинский вингер испанской команды Виктор Цыганков выйдет сегодня в стартовом составе, а вот защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе.

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Также стоит отметить, что в матче "Баварии" против "Слована" украинский защитник словацкой команды Даниил Игнатенко остался в запасе.

Текстовый онлайн матча "Ювентус" - "Бенфика".