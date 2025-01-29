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Наши в ЛЧ. Известно, сыграют ли сегодня Трубин, Лунин, Цыганков и Зинченко

Наши за границей
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Сегодня много интересных матчей

Наши в ЛЧ. Известно, сыграют ли сегодня Трубин, Лунин, Цыганков и Зинченко

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 января, в 22:00 состоятся сразу все 18 матчей заключительного, 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

В некоторых из них сыграют и украинцы.

Так, украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин традиционно выйдет в стартовом составе своей команды на выездной поединок против "Ювентуса".

А вот в матче "Брест" - "Реал" украинский голкипер Андрей Лунин также традиционно остался в запасе "сливочных".

Интересным для украинских болельщиков выглядит матч "Жирона" - "Арсенал". Украинский вингер испанской команды Виктор Цыганков выйдет сегодня в стартовом составе, а вот защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе.

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Также стоит отметить, что в матче "Баварии" против "Слована" украинский защитник словацкой команды Даниил Игнатенко остался в запасе.

Текстовый онлайн матча "Ювентус" - "Бенфика".

Текстовый онлайн матча "Жирона" - "Арсенал".

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