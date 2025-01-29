Украинский тренер меняет Кипр на Литву

В последнее время в разных европейских странах появилось немало украинских специалистов, работающих на футбольном поприще. Одним из них является многолетний ассистент Юрия Максимова по работе в "Оболони", "Кривбассе" и донецком "Металлурге" Геннадий Жилкин. В конце позапрошлого года он оказался на Кипре, где успел поработать в двух клубах. Последним из них был клуб второго дивизиона "Пейя" из пригорода Пафоса, в котором в 2024 году наш специалист выполнял роль тренера вратарей.

Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, в ближайшее время 55-летний Жилкин планирует перебраться в другую страну.

- На днях должен вылететь в Литву, куда меня пригласил наш земляк, известный по тренерской работе в запорожском "Металлурге", ФК "Львов", "Вересе" и других украинских клубах Олег Лутков, - сказал он. – Этот специалист сейчас работает главным тренером клуба "Нептунас" из Клайпеды, который видит меня в должности тренера вратарей. Когда-то клайпедский коллектив назывался "Атлантас", однако затем произошла реорганизация клуба, а с ней и изменение наименования. Сейчас "Нептунас" выступает во второй лиге (прототип украинской первой), но перед командой Луткова ставится задача повыситься в ранге в следующем сезоне. Поэтому намерен помочь этому клубу в ее достижении.