Трубин – один из лучших в Турине, 1,5 тайма от Цыганкова, второе появление Степанова. Оценки украинцев в ЛЧ

Завершились игры 8-го тура общего этапа. Виктор Цыганков в матче против "Арсенала" сыграл 68 минут. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,6 и 6,5 баллов. Он сделал 30 касаний, 78% точных пасов, 1 ключевую передачу, 1 точный навес, трижды выиграл борьбу за позицию, в двух эпизодах удачно использовал дриблинг и столько же раз завершал в свою пользу верховую дуэль, дважды сфолил и выносил мяч, на нём заработали 1 нарушение правил.

Анатолий Трубин за поединок с "Ювентусом" получил 7,9 и 8,0 пунктов. Вратарь совершил 5 сейвов, дважды перехватывал навесы, осуществил 38 касаний, 35% точных пасов, 1 вынос мяч, а из 13-ти длинных передач ни одна не досталась адресату.

Артем Степанов ("Байер") появился на поле на 90-й минуте. Даниил Игнатенко ("Слован"), Андрей Лунин ("Реал") и Александр Зинченко ("Арсенал") наблюдали за матчами своих команд со скамейки запасных.