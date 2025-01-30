  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин – один из лучших в Турине, 1,5 тайма от Цыганкова, второе появление Степанова. Оценки украинцев в ЛЧ
В тренде

Трубин – один из лучших в Турине, 1,5 тайма от Цыганкова, второе появление Степанова. Оценки украинцев в ЛЧ

Наши за границей
Обновлено

Половина наших легионеров остались на скамейке запасных

Трубин – один из лучших в Турине, 1,5 тайма от Цыганкова, второе появление Степанова. Оценки украинцев в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завершились игры 8-го тура общего этапа. Виктор Цыганков в матче против "Арсенала" сыграл 68 минут. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,6 и 6,5 баллов. Он сделал 30 касаний, 78% точных пасов, 1 ключевую передачу, 1 точный навес, трижды выиграл борьбу за позицию, в двух эпизодах удачно использовал дриблинг и столько же раз завершал в свою пользу верховую дуэль, дважды сфолил и выносил мяч, на нём заработали 1 нарушение правил.

Читайте также"Он не виноват": журналисты A Bola считают, что Трубин не мог предотвратить голевые атаки Каза Пии

Анатолий Трубин за поединок с "Ювентусом" получил 7,9 и 8,0 пунктов. Вратарь совершил 5 сейвов, дважды перехватывал навесы, осуществил 38 касаний, 35% точных пасов, 1 вынос мяч, а из 13-ти длинных передач ни одна не досталась адресату.

Артем Степанов ("Байер") появился на поле на 90-й минуте. Даниил Игнатенко ("Слован"), Андрей Лунин ("Реал") и Александр Зинченко ("Арсенал") наблюдали за матчами своих команд со скамейки запасных.

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Жирона – Арсенал 1:2. Разбитая мечта Стуани и победа команды Зинченко
yellow-arrow
Украинский защитник, который поиграл и за Шахтер и за Динамо, перешел в команду из Люксембурга
yellow-arrow
Украинский тренер меняет Кипр на Литву
Виктор Цыганков Анатолий Трубин Артем Степанов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости