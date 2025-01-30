"Поехали бы вместе с Миколенко". Бущан мог оказаться в клубе АПЛ
Но обстоятельства сложились не так, как планировалось
uefa.com
Украинский голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан дал последнее интервью в качестве игрока "Динамо", где рассказал о том, в какие клубы он мог перейти.
- Много слухов было вокруг тебя последние годы. Переход в какие клубы мог бы произойти?
- Реальных?
- Реальных.
- Пожалуй, из всех реальных вариантов был единственный клуб. Если бы сложилось все как должно было быть, то мы с Виталием Миколенко поехали бы вместе (в "Эвертон" в январе 2022-го - прим.).
- Я слышал, что когда "Ноттингем Форест" вышел в Премьер-лигу, то они интересовались тобой.
- Они интересовались, а я поехал в Мюнхен спинку резать (Бущан перенес операцию на спине в феврале 2023-го года - прим.), - ответил Бущан.
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