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"Поехали бы вместе с Миколенко". Бущан мог оказаться в клубе АПЛ

Наши за границей

Но обстоятельства сложились не так, как планировалось

"Поехали бы вместе с Миколенко". Бущан мог оказаться в клубе АПЛ

uefa.com

Новина українською

Украинский голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан дал последнее интервью в качестве игрока "Динамо", где рассказал о том, в какие клубы он мог перейти.

- Много слухов было вокруг тебя последние годы. Переход в какие клубы мог бы произойти?

- Реальных?

- Реальных.

- Пожалуй, из всех реальных вариантов был единственный клуб. Если бы сложилось все как должно было быть, то мы с Виталием Миколенко поехали бы вместе (в "Эвертон" в январе 2022-го - прим.).

- Я слышал, что когда "Ноттингем Форест" вышел в Премьер-лигу, то они интересовались тобой.

- Они интересовались, а я поехал в Мюнхен спинку резать (Бущан перенес операцию на спине в феврале 2023-го года - прим.), - ответил Бущан.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Алина Ерофеева
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