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Бущан рассказал, как узнал о предложении Аль-Шабаба

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В кандидатуре украинца был заинтересован главный тренер клуба

Бущан рассказал, как узнал о предложении Аль-Шабаба

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан, который стал игроком "Аль-Шабаба", рассказал о том, как узнал о предложении саудовского клуба.

- Мне позвонил мой агент Вадим Шаблий, сообщив, что есть такое предложение, и теперь надо разговаривать с руководством клуба, если у меня есть желание.

- Я слышал, что в твоей кандидатуре был лично заинтересован новый тренер "Аль-Шабаба" ФатихТерим, который хотел видеть тебя в своей команде еще во времена работы в "Галатасарае"?

- О "Галатасарае" сказать не могу, но знаю, что тренер действительно стремился подписать именно меня.

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- Легенда мирового футбола Павел Недвед, который сейчас является спортивным директором "Аль-Шабаба", лично вел переговоры с "Динамо". Уже удалось лично познакомиться с ним?

- Вечером того же дня, когда я узнал о возможности этого трансфера, произошел видеозвонок, во время которого мы и познакомились. На самом деле, для меня имя Павела Недведа - это также воспоминания детства, поскольку тогда смотрел матчи "Ювентуса", и сейчас было приятно познакомиться с таким человеком. Но много поговорить не удалось, поскольку была плохая интернет-связь (улыбается), - сказал Бущан.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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