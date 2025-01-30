  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бущан: Чувствую ли я себя легендой Динамо? Наверное, я совру, если скажу, что нет
В тренде

Бущан: Чувствую ли я себя легендой Динамо? Наверное, я совру, если скажу, что нет

Наши за границей

Кипер - о своем статусе в киевском клубе

Бущан: Чувствую ли я себя легендой Динамо? Наверное, я совру, если скажу, что нет

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан, который перешел в "Аль-Шабаб", рассказал, считает ли себя легендой киевского клуба.

- Помнишь, сколько лет тебе было, когда ты впервые пришел в "Динамо"?

- Откровенно говоря, за последние несколько дней я вспомнил практически каждый день своего пребывания в "Динамо". Конечно, помню и первый день.

Читайте такжеБущан рассказал, как узнал о предложении Аль-Шабаба

- Ты провел 177 официальных матчей за "Динамо". Если учитывать матчи за "Динамо-2" в первой лиге - 201. Это больше 18 тысяч минут на поле. Это много или мало?

- Я считаю, что это мало. В первой команде я начал играть в 2017 году. Но даже за это время я думаю, что матчей мало.

- Чувствуешь ли ты себя легендой клуба?

- Как говорил наш знакомый, "немножко имя есть". Наверное, я совру, если скажу, что нет. Думаю, время покажет. Я делал все зависящее от меня для того, чтобы "Динамо" Киев выигрывало. Я люблю эту команду, - сказал Бущан.

Читайте также"Поехали бы вместе с Миколенко". Бущан мог оказаться в клубе АПЛ
По теме
yellow-arrow
Рома – Айнтрахт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Бущан рассказал, как узнал о предложении Аль-Шабаба
yellow-arrow
"Поехали бы вместе с Миколенко". Бущан мог оказаться в клубе АПЛ
Георгий Бущан Динамо (Киев) Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
30.01.2025 в 15:21
Не доріс.Не хватило знаменних перемог
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
30.01.2025 в 15:21
Не доріс.Не хватило знаменних перемог
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости