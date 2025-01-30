Бущан: Чувствую ли я себя легендой Динамо? Наверное, я совру, если скажу, что нет
Кипер - о своем статусе в киевском клубе
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан, который перешел в "Аль-Шабаб", рассказал, считает ли себя легендой киевского клуба.
- Помнишь, сколько лет тебе было, когда ты впервые пришел в "Динамо"?
- Откровенно говоря, за последние несколько дней я вспомнил практически каждый день своего пребывания в "Динамо". Конечно, помню и первый день.
- Ты провел 177 официальных матчей за "Динамо". Если учитывать матчи за "Динамо-2" в первой лиге - 201. Это больше 18 тысяч минут на поле. Это много или мало?
- Я считаю, что это мало. В первой команде я начал играть в 2017 году. Но даже за это время я думаю, что матчей мало.
- Чувствуешь ли ты себя легендой клуба?
- Как говорил наш знакомый, "немножко имя есть". Наверное, я совру, если скажу, что нет. Думаю, время покажет. Я делал все зависящее от меня для того, чтобы "Динамо" Киев выигрывало. Я люблю эту команду, - сказал Бущан.
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