Бущан: Не вижу причины, по которой на меня перестанут рассчитывать в сборной Украины

Бывший голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан, который стал игроком "Аль-Шабаба", рассказал, что планирует получать вызов в сборную Украины и из чемпионата Саудовской Аравии.

– В "Аль-Шабабе" был основной голкипер, много лет игравший, но сейчас порвавший крестообразные связи, из-за чего команда занялась поиском нового вратаря. Выходит, даже здесь будет конкуренция...

- А без конкуренции нет роста. Поэтому очень хорошо, когда есть конкуренция, ты постоянно находишься в тонусе. У меня на протяжении карьеры всегда была конкуренция, поэтому это нормально.

– Для твоего карьерного роста переход в "Аль-Шабаб" является глотком свежего воздуха. Ты понимаешь, что это еще не окончательная остановка в карьере, и после Саудовской Аравии ты можешь еще вернуться в Европу?

- Я уже говорил, что это все стереотип. Я считаю, что переезд в Саудовскую Аравию для меня хорошая возможность поиграть с добротными футболистами. Новая страна, новая культура... За деньги, за которые договорились клубы, мало голкиперов за 30 лет можно продать. Конечно, не берем топ-5 чемпионатов...

- Был ли у тебя разговор с президентом "Динамо" по этому переходу?

- Президенту всегда трудно прощаться с воспитанниками клуба, с теми людьми, которые внесли какой-то вклад в результаты команды. Спасибо, что президент пошел мне навстречу и помог этому переходу.

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- Есть такой стереотип, что футболисты, которые едут играть на Ближний Восток, выпадают из виду тренеров национальной сборной. Был ли у тебя разговор с Сергеем Ребровым по этому поводу?

- Янник Карраско, например, играет за сборную Бельгии. Поэтому я не вижу в этом проблемы и не вижу причины, по которой на меня могут не рассчитывать.