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Бущан: Не вижу причины, по которой на меня перестанут рассчитывать в сборной Украины

Наши за границей
Обновлено

Кипер уверен, что будет вызываться в сборную и из Саудовской Аравии

Бущан: Не вижу причины, по которой на меня перестанут рассчитывать в сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан, который стал игроком "Аль-Шабаба", рассказал, что планирует получать вызов в сборную Украины и из чемпионата Саудовской Аравии.

– В "Аль-Шабабе" был основной голкипер, много лет игравший, но сейчас порвавший крестообразные связи, из-за чего команда занялась поиском нового вратаря. Выходит, даже здесь будет конкуренция...

- А без конкуренции нет роста. Поэтому очень хорошо, когда есть конкуренция, ты постоянно находишься в тонусе. У меня на протяжении карьеры всегда была конкуренция, поэтому это нормально.

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– Для твоего карьерного роста переход в "Аль-Шабаб" является глотком свежего воздуха. Ты понимаешь, что это еще не окончательная остановка в карьере, и после Саудовской Аравии ты можешь еще вернуться в Европу?

- Я уже говорил, что это все стереотип. Я считаю, что переезд в Саудовскую Аравию для меня хорошая возможность поиграть с добротными футболистами. Новая страна, новая культура... За деньги, за которые договорились клубы, мало голкиперов за 30 лет можно продать. Конечно, не берем топ-5 чемпионатов...

- Был ли у тебя разговор с президентом "Динамо" по этому переходу?

- Президенту всегда трудно прощаться с воспитанниками клуба, с теми людьми, которые внесли какой-то вклад в результаты команды. Спасибо, что президент пошел мне навстречу и помог этому переходу.

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- Есть такой стереотип, что футболисты, которые едут играть на Ближний Восток, выпадают из виду тренеров национальной сборной. Был ли у тебя разговор с Сергеем Ребровым по этому поводу?

- Янник Карраско, например, играет за сборную Бельгии. Поэтому я не вижу в этом проблемы и не вижу причины, по которой на меня могут не рассчитывать.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.01.2025 в 18:27
Ти почекай рік чи два, там Динамо когось молодого знайде, Різник підросте і все Жора)
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.01.2025 в 18:27
Ти почекай рік чи два, там Динамо когось молодого знайде, Різник підросте і все Жора)
Ответить
0
0

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