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"Каждая история рано или поздно завершается", - Бондарь прокомментировал уход Степаненко

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Легенда Шахтера покидает клуб

"Каждая история рано или поздно завершается", - Бондарь прокомментировал уход Степаненко

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь обратился к уже бывшему полузащитнику "горняков" Тарасу Степаненко, который вскоре перейдет в турецкий "Эюпспор".

"Каждая история рано или поздно завершается. Хочу от всего сердца выразить тебе, Тарас Степаненко, свою благодарность и уважение. Играть рядом с тобой было для меня большой честью и невероятным опытом. Ты – пример настоящего профессионала, человека с железным характером и лидерскими качествами, на которых держится команда.

Твоя самоотдача, умение вести за собой и преданность футболу вдохновляли всех нас. Ты – тот игрок, на которого всегда можно положиться, и человек, с которым приятно идти к общей цели.

Спасибо за твой вклад в каждую нашу победу и за все моменты на поле и вне его. Продолжай быть тем ориентиром, на который равняются молодые футболисты и все, кто понимает, что значит быть настоящим профессионалом.

Капитан, нам будет очень тебя не хватать. Спасибо тебе, Николаевич, за все", – написал Бондарь в Инстаграм.

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