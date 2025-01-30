"Каждая история рано или поздно завершается", - Бондарь прокомментировал уход Степаненко

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь обратился к уже бывшему полузащитнику "горняков" Тарасу Степаненко, который вскоре перейдет в турецкий "Эюпспор" .

"Каждая история рано или поздно завершается. Хочу от всего сердца выразить тебе, Тарас Степаненко, свою благодарность и уважение. Играть рядом с тобой было для меня большой честью и невероятным опытом. Ты – пример настоящего профессионала, человека с железным характером и лидерскими качествами, на которых держится команда.

Твоя самоотдача, умение вести за собой и преданность футболу вдохновляли всех нас. Ты – тот игрок, на которого всегда можно положиться, и человек, с которым приятно идти к общей цели.

Спасибо за твой вклад в каждую нашу победу и за все моменты на поле и вне его. Продолжай быть тем ориентиром, на который равняются молодые футболисты и все, кто понимает, что значит быть настоящим профессионалом.

Капитан, нам будет очень тебя не хватать. Спасибо тебе, Николаевич, за все", – написал Бондарь в Инстаграм.