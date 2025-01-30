Последний тур в Лиге Европы. Сыграют ли Довбик и Яремчук?
Не Динамо единым
instagram.com/officialasroma
Сегодня, 30 января, состоятся сразу 18 матчей заключительного, 8-го тура группового раунда Лиге Европы. Начало всех поединков – в 22:00.
Кроме
В одном из них "Рома" примет "Айнтрахт", и украинский форвард римлян Артем Довбик выйдет в стартовом составе своей команды.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В еще одном поединке "Олимпиакос" примет "Карабах". И тут украинский форвард греческой команды Роман Яремчук почти традиционно остался в запасе. Также в запасе "Карабаха" и украинец Алексей Кащук.
UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Венгерские проделки в Турции. Спарринг Черноморца закончился скандалом из-за странной позиции соперника
- Магучих показала фото из отдыха в Андорре
- Пидручный поблагодарил сильнейшую шведскую биатлонистку за поддержку Украины. Фото
- Яремчук принял участие в запальном матче Суперлиги Греции
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?