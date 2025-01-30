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Последний тур в Лиге Европы. Сыграют ли Довбик и Яремчук?

Наши за границей
Обновлено

Не Динамо единым

Последний тур в Лиге Европы. Сыграют ли Довбик и Яремчук?

instagram.com/officialasroma

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 января, состоятся сразу 18 матчей заключительного, 8-го тура группового раунда Лиге Европы. Начало всех поединков – в 22:00.

Кроме матча "Динамо" - РФШ еще пара поединков будет интересна украинским болельщикам.

В одном из них "Рома" примет "Айнтрахт", и украинский форвард римлян Артем Довбик выйдет в стартовом составе своей команды.

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В еще одном поединке "Олимпиакос" примет "Карабах". И тут украинский форвард греческой команды Роман Яремчук почти традиционно остался в запасе. Также в запасе "Карабаха" и украинец Алексей Кащук.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Рома" – "Айнтрахт".

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