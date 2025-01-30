Бущан провел первую тренировку в составе Аль-Шабаба. ВИДЕО. ФОТО
Кипер приступил к работе в своей новой команде
x.com/AlShababSaudiFC
В среду, 29 января, голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан стал игроком саудовского клуба "Аль-Шабаб", с которым подписал соглашение сроком на 2,5 года.
И уже на следующий день кипер уже провел первую тренировку со своей новой командой, о чем отчиталась пресс-служба, выложив в соцсетях фото видео процесса.
????️ جيورجي بوشكان: #يلا_شباب ???????? pic.twitter.com/RPC5CAFH6C— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 30, 2025
???????? | #يلا_شباب pic.twitter.com/AmZCtBRt6R— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 30, 2025
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо – РФШ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Венгерские проделки в Турции. Спарринг Черноморца закончился скандалом из-за странной позиции соперника
- Магучих показала фото из отдыха в Андорре
- Яремчук принял участие в запальном матче Суперлиги Греции
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000