Бущан провел первую тренировку в составе Аль-Шабаба. ВИДЕО. ФОТО

В среду, 29 января, голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан стал игроком саудовского клуба "Аль-Шабаб", с которым подписал соглашение сроком на 2,5 года.

И уже на следующий день кипер уже провел первую тренировку со своей новой командой, о чем отчиталась пресс-служба, выложив в соцсетях фото видео процесса.