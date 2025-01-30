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Бущан провел первую тренировку в составе Аль-Шабаба. ВИДЕО. ФОТО

Наши за границей
Обновлено

Кипер приступил к работе в своей новой команде

Бущан провел первую тренировку в составе Аль-Шабаба. ВИДЕО. ФОТО

x.com/AlShababSaudiFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 29 января, голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан стал игроком саудовского клуба "Аль-Шабаб", с которым подписал соглашение сроком на 2,5 года.

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И уже на следующий день кипер уже провел первую тренировку со своей новой командой, о чем отчиталась пресс-служба, выложив в соцсетях фото видео процесса.

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