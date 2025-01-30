  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шахтер трогательно попрощался со Степаненко в соцсетях. ФОТО
В тренде

Шахтер трогательно попрощался со Степаненко в соцсетях. ФОТО

Наши за границей

Тарас после 15 лет покинул команду

Шахтер трогательно попрощался со Степаненко в соцсетях. ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" трогательно попрощался с 35-летним полузащитником Тарасом Степаненком, который провел в клубе 15 лет.

Читайте такжеСтепаненко: Для Шахтера я сделал все, что мог, как и клуб - для меня

"Горняки" на своих страницах в соцсетях опубликовали пост с фотографией семьи Тараса – жена и трое детей.

"Семья Степаненко, мы будем скучать по вам", – подписано фото.

"Шахтер" - вы наша семья! Мы уже скучаем!!! Спасибо очень за каждый пост", - написала в ответ в комментариях жена Тараса Маргарита.

По теме
yellow-arrow
ЛЕ. Рома - Айнтрахт 2:0. Стены Олимпико вновь не подвели
yellow-arrow
Бущан провел первую тренировку в составе Аль-Шабаба. ВИДЕО. ФОТО
yellow-arrow
Промазал с 10 метров. Довбик не реализовал шанс в матче с Айнтрахтом. ВИДЕО
Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости