Шахтер трогательно попрощался со Степаненко в соцсетях. ФОТО

"Шахтер" трогательно попрощался с 35-летним полузащитником Тарасом Степаненком, который провел в клубе 15 лет.

"Горняки" на своих страницах в соцсетях опубликовали пост с фотографией семьи Тараса – жена и трое детей.

"Семья Степаненко, мы будем скучать по вам", – подписано фото.

"Шахтер" - вы наша семья! Мы уже скучаем!!! Спасибо очень за каждый пост", - написала в ответ в комментариях жена Тараса Маргарита.