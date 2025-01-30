Шахтер трогательно попрощался со Степаненко в соцсетях. ФОТО
Тарас после 15 лет покинул команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" трогательно попрощался с 35-летним полузащитником Тарасом Степаненком, который провел в клубе 15 лет.
"Горняки" на своих страницах в соцсетях опубликовали пост с фотографией семьи Тараса – жена и трое детей.
"Семья Степаненко, мы будем скучать по вам", – подписано фото.
"Шахтер" - вы наша семья! Мы уже скучаем!!! Спасибо очень за каждый пост", - написала в ответ в комментариях жена Тараса Маргарита.
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