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Промазал с 10 метров. Довбик не реализовал шанс в матче с Айнтрахтом. ВИДЕО

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Но и пас был не очень удобный

Промазал с 10 метров. Довбик не реализовал шанс в матче с Айнтрахтом. ВИДЕО

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 8-го тура Лиги Европы "Рома" Артема Довбика принимает "Айнтрахт".

Украинец вышел в стартовом составе и уже на 11-й минуте не использовал прекрасный шанс, не попав по воротам с 10 метров.

Впрочем, нужно отметить, что и пас был не самый удобный – не в ход и Артем уже пробивал "задней" ногой.

Напомним, что счет в матче 1:0 в пользу "Ромы", а UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
30.01.2025 в 23:10
там пас назад був.....зараз заб'є
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Комментарии 1
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alex 66 (Кременчук)
30.01.2025 в 23:10
там пас назад був.....зараз заб'є
Ответить
0
0

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