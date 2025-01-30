Промазал с 10 метров. Довбик не реализовал шанс в матче с Айнтрахтом. ВИДЕО

В матче 8-го тура Лиги Европы "Рома" Артема Довбика принимает "Айнтрахт".

Украинец вышел в стартовом составе и уже на 11-й минуте не использовал прекрасный шанс, не попав по воротам с 10 метров.

Впрочем, нужно отметить, что и пас был не самый удобный – не в ход и Артем уже пробивал "задней" ногой.

Напомним, что счет в матче 1:0 в пользу "Ромы", а UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.