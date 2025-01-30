Промазал с 10 метров. Довбик не реализовал шанс в матче с Айнтрахтом. ВИДЕО
Но и пас был не очень удобный
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 8-го тура Лиги Европы "Рома" Артема Довбика принимает "Айнтрахт".
Украинец вышел в стартовом составе и уже на 11-й минуте не использовал прекрасный шанс, не попав по воротам с 10 метров.
Впрочем, нужно отметить, что и пас был не самый удобный – не в ход и Артем уже пробивал "задней" ногой.
Напомним, что счет в матче 1:0 в пользу "Ромы", а UA-Футбол ведет
❗️ Шанс Довбика у матчі ЛЄ Рома – Айнтрахт pic.twitter.com/XDam1LZM69— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 30, 2025
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alex 66 (Кременчук)
30.01.2025 в 23:10
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