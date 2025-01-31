Довбик – один из худших, Яремчуку хватило 13 минут для ассиста, 1 пас Кащука. Оценки украинцев

Завершились поединки 8 тура общего этапа. "Рома" дома победила "Айнтрахт" (2:0), а "Олимпиакос" на своем поле разгромил "Карабах" (3:0).

Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили Артему Довбику 6,1 и 6,3 балла. В составе "волков" только у Зеки Челика оценки хуже (6,0 и 6,2). Украинец вышел в старте и покинул "Олимпико" на 67-й минуте. Он нанес 1 удар мимо ворот, потерял 1 голевой шанс, осуществил 13 касаний, 89% точных пасов, выиграл только 1 воздушную дуэль и 4 раза терял мяч.

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Выступление Романа Яремчука оценили на 6,3 и 6,5 пунктов. Форвард появился на 77-й минуте. Несмотря на результативный пас, его также включили в топ-3 худших футболистов "Олимпиакоса". У нападающего 1 удар в створ, 1 мимо, потерян 1 голевой случай, 8 касаний, 60% точных пасов, все 3 выигранные верховые дуэли, 3 потери мяча.

Алексей Кащук получил 6,0 и 6,5 балла. Украинец вышел на поле на 5 минут раньше соотечественника из греческого клуба. У него 7 касаний, один-единственный пас, 2 выигранных борьбы за позицию, 4 потери мяча.