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Малиновский приступил к тренировкам после тяжелой травмы

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Украинец провел часть тренировки в общей группе

Малиновский приступил к тренировкам после тяжелой травмы

Фото: Genoa CFC

Новина українською

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский провел первую тренировку в общей группы команды, сообщает официальный сайт клуба. Правда, не всю, а лишь часть ее.

31-летний Малиновский получил травму лодыжки в сентябре 2024 года, в матче пятого тура Серии А против "Венеции" (2:00). В текущем сезоне он успел принять участие лишь в шести матчах, отметившись одним ассистом.

Напомним, в это воскресенье, 2 февраля "Дженоа" сыграет на выезде против "Фиорентины" в матче 23-го тура Серии А. Начало - в 16:00 по Киеву.

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Источник:
genoacfc.it
Опубликовал: Алина Ерофеева
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