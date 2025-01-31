Первый в истории. Юный украинский кипер подписал контракт с Атлетико

16-летний украинский вратарь Глеб Удовиченко подписал профессиональный контракт с академией "Атлетико" Мадрид, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, срок соглашения юного украинца с мадридским клубом рассчитан на два года.

Удовиченко является воспитанником полтавской "Ворсклы". Стоит отметить, что он - первый украинский футболист, который попал в систему одного из лучших клубов Испании.