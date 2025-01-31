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Первый в истории. Юный украинский кипер подписал контракт с Атлетико

Наши за границей

Футболисту всего 16 лет

Первый в истории. Юный украинский кипер подписал контракт с Атлетико

Фото: ТаТоТаке

Новина українською

16-летний украинский вратарь Глеб Удовиченко подписал профессиональный контракт с академией "Атлетико" Мадрид, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, срок соглашения юного украинца с мадридским клубом рассчитан на два года.

Удовиченко является воспитанником полтавской "Ворсклы". Стоит отметить, что он - первый украинский футболист, который попал в систему одного из лучших клубов Испании.

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Атлетико (Мадрид)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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