Плимут официально подписал Таловерова - это рекордный трансфер в истории клуба

Защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров продолжит карьеру в "Плимут Аргайле", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на три с половиной года. Пресс-служба клуба отмечает, что трансфер Таловерова стал рекордным в истории клуба. По данным Transfermarkt, англичане заплатили за футболиста 2 млн евро.

ЛАСК купил Таловерова зимой 2024 года у пражской "Славии" 1,6 млн евро. В текущем сезоне Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах в которых отдал 1 ассист, а в марте прошлого года дебютировал за национальную сборную Украины. Ранее он также играл за "Чешские Будейовицы" и "Слован".

"Плимут Аргайл" борется за выживание в Чемпионшипе, занимая последнее, 24-е место в дивизионе.