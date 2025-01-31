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Тренер Плимута прокомментировал подписание защитника сборной Украины

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Муслик дал комментарий по поводу Таловерова

Тренер Плимута прокомментировал подписание защитника сборной Украины

Фото: pafc.co.uk

Новина українською

Главный тренер "Плимута Аргайла" Мирон Муслик прокомментировал подписание украинского защитника ЛАСКа Максима Таловерова.

"С тех пор, как я присоединился к "Плимуту", я всегда говорил, что мы будем терпеливы, чтобы привлечь нужных игроков, которые смогут помочь команде.

Мы считаем, что с Максимом мы сделали именно это, поскольку он командный игрок, который придаст команде роста и физической силы, он также хорошо работает с мячом и имеет хорошие технические навыки.

Самое главное – он хороший защитник, который придаст нам вариативности в защитном звене. Я очень рад, что пригласил его в клуб и с нетерпением жду сотрудничества с ним", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

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Источник:
Plymouth Argyle
Опубликовал: Алина Ерофеева
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