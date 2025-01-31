Тренер Плимута прокомментировал подписание защитника сборной Украины

Главный тренер "Плимута Аргайла" Мирон Муслик прокомментировал подписание украинского защитника ЛАСКа Максима Таловерова.

"С тех пор, как я присоединился к "Плимуту", я всегда говорил, что мы будем терпеливы, чтобы привлечь нужных игроков, которые смогут помочь команде.

Мы считаем, что с Максимом мы сделали именно это, поскольку он командный игрок, который придаст команде роста и физической силы, он также хорошо работает с мячом и имеет хорошие технические навыки.

Самое главное – он хороший защитник, который придаст нам вариативности в защитном звене. Я очень рад, что пригласил его в клуб и с нетерпением жду сотрудничества с ним", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.