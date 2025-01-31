"Мы внимательно следили за Таловеровым". Скаут Плимута - о приобретении украинца

Руководитель отдела скаутинга "Плимута" Джимми Дикинсон прокомментировал подписание украинского защитника ЛАСКа Максима Таловерова.

"Максим - человек, о котором мы знали, и внимательно наблюдали некоторое время.

Нам пришлось набраться терпения, чтобы привести его в клуб, так как к нему проявляли большой интерес и другие клубы. Но теперь он пришел в "Плимут Аргайл" и готов к новым вызовам.

Он уже имеет хороший европейский опыт, представляя Украину. Он отвечает всем характеристикам, которые искали скауты клуба. Я с нетерпением жду, что скоро мы увидим его в зеленой форме "Аргайла", - подчеркнул Дикинсон.

Я с нетерпением жду его дебюта", - сказал Дикинсон.