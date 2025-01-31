  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шанс проявить себя. Жирона переведет в первую команду украинского вратаря
В тренде

Шанс проявить себя. Жирона переведет в первую команду украинского вратаря

Наши за границей

Владислав Крапивцов пойдет на повышение

Шанс проявить себя. Жирона переведет в первую команду украинского вратаря

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский вратарь "Жироны" Владислав Крапивцов будет переведен в первую команду, сообщает журналист Нил Сола.

Согласно данным источника, испанский клуб прекратит аренду резервного кипера Пау Лопеса, который отправится в "Мексику", и его место в составе займет украинец. Тренерский штаб Жироны" верит в способности 19-летнего футболиста.

Напомним, Крапивцов является воспитанником академии СК "Днепр-1", проведя 25 матчей в молодежном чемпионате Украины. Впоследствии после снятия команды с УПЛ Владислав получил статус свободного агента. К "Жироне" он присоединился в декабре 2024 года.

В его активе также 7 матчей за сборную Украины U-19.

По теме
yellow-arrow
Скандальный легионер Динамо перешел в клуб из чемпионата Португалии
yellow-arrow
Стало известно, попал ли Сикан в заявку на ближайший матч Трабзонспора
yellow-arrow
"Мы внимательно следили за Таловеровым". Скаут Плимута - о приобретении украинца
Жирона Владислав Крапивцов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X (Twitter)
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости