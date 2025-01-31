Шанс проявить себя. Жирона переведет в первую команду украинского вратаря
Владислав Крапивцов пойдет на повышение
Фото: Instagram
Украинский вратарь "Жироны" Владислав Крапивцов будет переведен в первую команду, сообщает журналист Нил Сола.
Согласно данным источника, испанский клуб прекратит аренду резервного кипера Пау Лопеса, который отправится в "Мексику", и его место в составе займет украинец. Тренерский штаб Жироны" верит в способности 19-летнего футболиста.
Напомним, Крапивцов является воспитанником академии СК "Днепр-1", проведя 25 матчей в молодежном чемпионате Украины. Впоследствии после снятия команды с УПЛ Владислав получил статус свободного агента. К "Жироне" он присоединился в декабре 2024 года.
В его активе также 7 матчей за сборную Украины U-19.
Популярное сейчас
- Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
- Долгожданная победа Динамо, Степаненко покидает дом, а Неймар наоборот, возвращается домой. Главные новости за 30 января
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина закончила сезон, но хуже все равно может быть
- Журналист: Металлист продал 18-летнего хавбека в Болонью
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания