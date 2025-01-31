Стало известно, попал ли Сикан в заявку на ближайший матч Трабзонспора

"Трабзонспор" огласил заявку на выездной матч 22-го тура чемпионата Турции против "Кайсериспора".

В заявку "бордово-синих" также включены два украинца - защитник Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан. Сикан может дебютировать за новую команду в официальном матче.

Напомним, Сикан недавно перешел в "Трабзонспор" из "Шахтера", подписав контракт до лета 2029 года. По данным СМИ, донецкий клуб получил за трансфер игрока порядка 5-6 млн евро

Матч "Кайсериспор" - "Трабзонспор" состоится в субботу, 1 февраля и начнется в 15:00 по Киеву.