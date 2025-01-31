Стало известно, попал ли Сикан в заявку на ближайший матч Трабзонспора
Форвард может дебютировать за новую команду
Фото: Trabzonspor
"Трабзонспор" огласил заявку на выездной матч 22-го тура чемпионата Турции против "Кайсериспора".
В заявку "бордово-синих" также включены два украинца - защитник Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан. Сикан может дебютировать за новую команду в официальном матче.
Напомним, Сикан недавно перешел в "Трабзонспор" из "Шахтера", подписав контракт до лета 2029 года. По данным СМИ, донецкий клуб получил за трансфер игрока порядка 5-6 млн евро
Матч "Кайсериспор" - "Трабзонспор" состоится в субботу, 1 февраля и начнется в 15:00 по Киеву.
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???? Bellona Kayserispor maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/x5zGgn7Yw1— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 31, 2025
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Источник:Trabzonspor
Опубликовал: Алина Ерофеева
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shura73 (угледар)
31.01.2025 в 15:27
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