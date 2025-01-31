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Стало известно, попал ли Сикан в заявку на ближайший матч Трабзонспора

Наши за границей
Обновлено

Форвард может дебютировать за новую команду

Стало известно, попал ли Сикан в заявку на ближайший матч Трабзонспора

Фото: Trabzonspor

Новина українською

"Трабзонспор" огласил заявку на выездной матч 22-го тура чемпионата Турции против "Кайсериспора".

В заявку "бордово-синих" также включены два украинца - защитник Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан. Сикан может дебютировать за новую команду в официальном матче.

Напомним, Сикан недавно перешел в "Трабзонспор" из "Шахтера", подписав контракт до лета 2029 года. По данным СМИ, донецкий клуб получил за трансфер игрока порядка 5-6 млн евро

Матч "Кайсериспор" - "Трабзонспор" состоится в субботу, 1 февраля и начнется в 15:00 по Киеву.

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Трабзонспор (Трабзон) Кайсериспор Арсений Батагов Даниил Сикан
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1 голосов
Источник:
Trabzonspor
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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shura73 (угледар)
31.01.2025 в 15:27
какой галатасарай?он же в трабзонспор ушёл?закусывать надо
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3
0
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Комментарии 2
shura73 (угледар)
31.01.2025 в 15:27
какой галатасарай?он же в трабзонспор ушёл?закусывать надо
Ответить
3
0
aleks68
31.01.2025 в 16:10
нажрались от радости после первой победы дырки в ЛЕ
Ответить
0
0

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