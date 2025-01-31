Скандальный легионер Динамо перешел в клуб из чемпионата Португалии
Сбылась мечта игрока
АВС САД
Люксембургский нападающий "Динамо" Жерсон Родригес будет выступать на правах аренды за португальский АВС САД до конца сезона.
"Сыграть в Португалии всегда было мечтой. Я родился в Алмаде, и я очень рад осуществить эту мечту, играть там, где моя семья, где я вырос.
Я никогда не терял связи с Португалией, за эти годы за границей я никогда не переставал приезжать сюда, чтобы посетить свою семью.
Я слежу за португальским футболом с детства, хоть и издалека. Здесь много качественных футболистов", - сказал Жерсон на своей презентации.
В первой половине нынешнего сезона Родригес был арендован "Пингджуо". В составе китайского клуба 29-летний футболист забил один гол в шести матчах.
Трудовое соглашение Жерсона с "Динамо" рассчитано до лета 2025 года.
ABC CAД на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии.
???? ???????????????????????? ???????????????????????? ????— AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) January 31, 2025
O extremo Internacional pela seleção do Luxemburgo é cara nova na Vila das Aves ????⚪️#JuntosPelaVila pic.twitter.com/FOjrLRP33U
Популярное сейчас
- Суркис назвал две позиции, на которые Динамо ищет усиление
- Долгожданная победа Динамо, Степаненко покидает дом, а Неймар наоборот, возвращается домой. Главные новости за 30 января
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина закончила сезон, но хуже все равно может быть
- Грозный - о переходе Сикана в Турцию: Вы думаете, что Судаков и Шапаренко не хотят играть за рубежом?
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon