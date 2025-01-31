Скандальный легионер Динамо перешел в клуб из чемпионата Португалии

Люксембургский нападающий "Динамо" Жерсон Родригес будет выступать на правах аренды за португальский АВС САД до конца сезона.

"Сыграть в Португалии всегда было мечтой. Я родился в Алмаде, и я очень рад осуществить эту мечту, играть там, где моя семья, где я вырос.

Я никогда не терял связи с Португалией, за эти годы за границей я никогда не переставал приезжать сюда, чтобы посетить свою семью.

Я слежу за португальским футболом с детства, хоть и издалека. Здесь много качественных футболистов", - сказал Жерсон на своей презентации.