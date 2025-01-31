  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Скандальный легионер Динамо перешел в клуб из чемпионата Португалии
В тренде

Скандальный легионер Динамо перешел в клуб из чемпионата Португалии

Наши за границей

Сбылась мечта игрока

Скандальный легионер Динамо перешел в клуб из чемпионата Португалии

АВС САД

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Люксембургский нападающий "Динамо" Жерсон Родригес будет выступать на правах аренды за португальский АВС САД до конца сезона.

"Сыграть в Португалии всегда было мечтой. Я родился в Алмаде, и я очень рад осуществить эту мечту, играть там, где моя семья, где я вырос.

Я никогда не терял связи с Португалией, за эти годы за границей я никогда не переставал приезжать сюда, чтобы посетить свою семью.

Я слежу за португальским футболом с детства, хоть и издалека. Здесь много качественных футболистов", - сказал Жерсон на своей презентации.

В первой половине нынешнего сезона Родригес был арендован "Пингджуо". В составе китайского клуба 29-летний футболист забил один гол в шести матчах.

Трудовое соглашение Жерсона с "Динамо" рассчитано до лета 2025 года.

ABC CAД на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, попал ли Сикан в заявку на ближайший матч Трабзонспора
yellow-arrow
Шанс проявить себя. Жирона переведет в первую команду украинского вратаря
yellow-arrow
"Мы внимательно следили за Таловеровым". Скаут Плимута - о приобретении украинца
Динамо (Киев) аренда чемпионат Португалии Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости