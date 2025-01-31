Официально: Легендарный хавбек Шахтера подписал контракт с турецким клубом
Тарас Степаненко - игрок Эюспора
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Турецкий "Эюпспор" официально объявил о подписании контракта с 35-летним полузащитником сборной Украины Тарасом Степаненко.
Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года.
Финансовые условия сделки не разглашаются, но Transfermarkt, пишет, что Степаненко перешел на правах свободного агента.
"Эюпспор" базируется в Стамбуле, в чемпионате Турции команда, которая в этом сезоне только повысилась в классе, идет на четвертой позиции.
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lir1205 (Запорожье)
31.01.2025 в 17:16
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