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Официально: Легендарный хавбек Шахтера подписал контракт с турецким клубом

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Обновлено

Тарас Степаненко - игрок Эюспора

Официально: Легендарный хавбек Шахтера подписал контракт с турецким клубом

instagram.com/eyupsporkulubu

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Турецкий "Эюпспор" официально объявил о подписании контракта с 35-летним полузащитником сборной Украины Тарасом Степаненко.

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Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но Transfermarkt, пишет, что Степаненко перешел на правах свободного агента.

"Эюпспор" базируется в Стамбуле, в чемпионате Турции команда, которая в этом сезоне только повысилась в классе, идет на четвертой позиции.

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Комментарии
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lir1205 (Запорожье)
31.01.2025 в 17:16
На них жахливо дивитись коли вони грають - не фізики не вміння.
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Комментарии 1
lir1205 (Запорожье)
31.01.2025 в 17:16
На них жахливо дивитись коли вони грають - не фізики не вміння.
Ответить
0
0

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