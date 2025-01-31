Хватит подпитывать стереотипы. О Крупском и его несбывшемся трансфере в MLS

На прошлой неделе “Металлист 1925” наконец объявил о переходе Ильи Крупского. Защитник объяснил свой выбор, дал понять, почему не присоединился к “Шахтеру”, также прокомментировал заинтересованность со стороны “Нью-Ингленд Революшн”. И вот здесь подробнее.

“Было приглашение от американского «Нью-Ингленд Революшн». Я им отказал. MLS не совсем понятная для меня лига. Это — во-первых. А во-вторых, слишком далеко. У меня такой возраст, 20 лет, что считаю целесообразным пока поиграть в Украине или Европе. Собственно, играть в Европе — это для меня основная цель, приоритет”.

Илья — взрослый парень и имеет полное право распоряжаться собственной карьерой. Мы не бросаем тень на его перспективы, однако подчеркиваем — не следует поддерживать укоренившиеся стереотипы. Когда-то многие пренебрегали уровнем MLS настолько, что в середине нулевых Джей ДеМерит (бесспорно, один из самых колоритных игроков сборной США) со скрипом котировался в полупрофессиональных дивизионах Англии, а его вершиной послужило присутствие в “Уотфорде”.

Прошло два десятилетия, и сегодня мало кто бы отказался от услуг Кристиана Пулишича, Вестона Маккенни или Малика Тильмана, разрывающего в ПСВ и дублем прибившего “Шахтер” в текущей кампании ЛЧ. Это же самое касается “пенсионеров”. Да, раньше первенство стабильно ставило на престарелых звезд, однако с постепенным ростом стало требовать большего, чем просто наличие известной фамилии. В свое время американская пресса открыто издевалась над Стивеном Джеррардом, который откровенно недооценил среду и не выкладывался на поле; это же касается Гарета Бэйла — неожиданно для себя валлиец выяснил, что надо работать, махнул рукой и вскоре завершил карьеру.

MLS стремится превратиться в доминантную силу в регионе. Пока не удается со спортивной точки зрения, поскольку в ЛЧ КОНКАКАФ верховодят мексиканцы (хотя в 2022-м прозвучал показательный звоночек, намекнувший на готовность американцев/канадцев перехватить инициативу — самый престижный клубный трофей достался “Сиэтл Саундерс”).

А вот бизнес-составляющая в полном порядке. Мы опустим вопрос о франшизах, чья стоимость оценивается в сотни миллионов долларов. Отметим другое: ввиду того, что представители лиги не понижаются в классе, есть смысл инвестировать в состав и манипулировать различными стратегиями.

Крупский акцентировал внимание на дате в паспорте, а на самом деле за океаном только и ищут молодежь — ее развитие и дальнейшая продажа способна существенно “поднять” бюджет. Это холодный расчет и конкретная модель — кто-то поднимается имиджево и воссоздает мини—”Барселону” в славном штате Флорида, а кому-то важнее привлечь 18-летнего пацана и в будущем выручить за него миллионы. Да, мы имеем в виду того же Геннадия Синчука — кто знает, возможно, полузащитника ждет такой сценарий (тем более, у “Монреаля” и “Болоньи” один владелец).

Ради забавы предлагаем игру — вспомним исполнителей в диапазоне 18-ти-23-х лет, перебравшихся в топ-пятерку чемпионатов за последние 5-7 сезонов. Это же якобы непонятная лига, поэтому, видимо, тамошним футболистам сложно привлечь потенциальных покупателей? В июле 2018-го мюнхенская “Бавария” сообщила о переходе 17-летнего Альфонсо Дэвиса за 14 млн евро (убеждены, не стоит объяснять, кто это такой). В 2021-ом “Рома” не попала с подписанием Брайана Рейнольдса (20) за 6,85 млн евро, однако сначала что-то же заметила в правом защитнике.

В 2022-ом “Аугсбург” рискнул с Рикардо Пепи (18), выложил на стол 16,36 млн евро, не совсем хорошо его раскрыл, но отправил в Эредивизи, где нападающий себя здорово зарекомендовал в “Гронингене” и, в конце концов, был выкуплен ПСВ. Да, этот персонаж также недавно огорчил “Шахтер”.

Габриэль Слонина (18) попал на радары “Челси” — лондонцы без проблем выплатили “Чикаго” чуть более 9 миллионов евро. Вратарю пока не дается шанс в команде, он скитается по арендам, но воспринимается талантливым (а теперь воспроизведите в голове похождения Тибо Куртуа и результат, оставленный им в стане “аристократов”). Кто знает, может мы увидим нечто подобное.

В 2023-м Джон Дуран (19) примерил цвета “Астон Виллы” за 20,15 млн евро и в целом демонстрирует высокий уровень — только в этом сезоне он отметился в борьбе с “Ноттингем Форест” и “Манчестер Сити”, а в хайлайтах запомнился роскошным мячом против “Эвертона”. Тогда же “Удинезе” выторговал себе Бреннера (23) за 10 млн евро — форварду все еще туго идет на просторах Серии А, но тут уже необходимо спрашивать непосредственно с итальянцев, которые не придумали, как эффективнее использовать скиллы бразильца.

В 2024-м Калеб Уайли (19) понадобился “Челси” за 10,10 млн евро, а Карлос Гомес (21) за почти аналогичную сумму согласился на условия, предложенные “Ренном”. В этом январе "Интер" Майами обогатился на 13 млн евро — “Брайтон” ударил по рукам с центрхавом Диего Гомесом (21).

И это же не все трансферы. Есть еще достаточно имен, которые просто присоединились к менее статусным лигам, но это не помешало им находиться на слуху и карандаше. В MLS не существует так называемых золотых клеток, нет смысла лихорадочно держаться за футболистов, главный стимул прямой, как дверь, и заключается в накоплении активов. Неважно, поехал игрок во Францию или Турцию, Бразилию с Саудовской Аравией - вы пополните счет удовлетворительным кэшем, и мы охотно договоримся.

Кто-то возразит — ну, так вы преимущественно указали американцев/латиноамериканцев, доморощенных, тех, для кого MLS не чужда и ментально близка. Хорошо, пойдем другим путем: вкратце рассмотрим кейсы, прибывшие из Европы. Но не будем ограничиваться возрастными “рамками”, ведь легионерам нужен срок на адаптацию. Кто сумел встать на ноги и вернуться в Старый свет?

Сразу на ум приходит Джордже Петрович. В 2022-м “Нью-Ингленд Революшн” увидел серба в “Чучкаричках”, заплатил менее одного миллиона евровалюты, предоставил постоянную практику, а через сезон обогатился в 16 раз. На определенном этапе вратарь забронировал место в “Челси”, ныне не убедил Энцо Мареску, вследствие чего арендован “Страсбургом”, куда Тодд Боули любезно сбрасывает всех, кого не горит желанием видеть на “Стэмфорд Бридж”.

В 2020-м тот же “Революшн” подобрал Адама Буксу (4,2 млн евро) и задействовал по максимуму (35+7 в 73 встречах). Выделим ключевой момент — выступления заинтересовали Польский футбольный союз, поэтому в 2021-м форвард дебютировал за “кадру”, а в июне 2024-го был причастен к победе над сборной Украины (3:1). Это смачный плевок в лицо тем, кто думает, что с переездом в MLS придется ставить точку на перспективах. Здесь человек стал полноценной боевой единицей для своей страны, страхователем Роберта Левандовского.

В 2022-ом Букса перешел в “Ланс” за 6 млн евро, там провалился, но исправился в Турции и неплохо адаптировался к датской Суперлиге. Джек Харрисон, партнер Виталия Миколенко по “Эвертону”, прошел Крым, Рим и медные трубы, чтобы самоутвердиться в АПЛ. Вингер вынужденно покинул Великобританию в юном возрасте (ну, вот не понадобился “Манчестер Юнайтед”), с головой окунулся в специфику MLS и перезагрузился в “Нью-Йорк Сити”.

Достойный перформанс (14+10 в 61 матче) привлек «Манчестер Сити» — в 2018-м “голубая луна” оформил сделку за 4 млн евро. Несмотря на то, что Гаррисон не закрепился в Манчестере, он, будучи окрепшим в MLS, доказал профессиональную готовность в “Лидсе” и сейчас помогает "ирискам" не вылететь из высшего дивизиона.

Словом, Америка давно не должна отталкивать, а наоборот служить маркером: если есть интерес, то, значит, футболист может стать пазлом проекта, принести пользу как на поле, так и выгодно уйти. Проверим наш тезис на Синчуке.