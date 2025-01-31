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"Это честь", - Степаненко прокомментировал свой переход в турецкий клуб

Наши за границей
Обновлено

Тарас поехал доигрывать в Турцию

"Это честь", - Степаненко прокомментировал свой переход в турецкий клуб

x.com/eyupsporkulubu

Новина українською

Легенда "Шахтера", украинский опорный полузащитник Тарас Степаненко прокомментировал свой переход в турецкий "Эюпспор".

"Я очень рад быть здесь. Это честь быть игроком "Эюпспора". Эта команда имеет большой импульс для будущего, у них замечательный тренер, болельщики и команда.

Я хочу помочь мечтам команды своим опытом и быть частью коллектива", - сказал Степаненко.

Напомним, что в "Шахтере" Тарас провел 14 лет своей карьеры.С "Эюпспором" 35-летний хавбек заключил контракт на 1.5 сезона.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Эюпспор (Турция)
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Источник:
ikas Eyüpspor
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.01.2025 в 19:50
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.01.2025 в 19:50
Норм, команда на 4 місці, бореться за єврокубки! Непоганий варіант на пенсію
Ответить
0
1

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