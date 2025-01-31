"Это честь", - Степаненко прокомментировал свой переход в турецкий клуб

Легенда "Шахтера", украинский опорный полузащитник Тарас Степаненко прокомментировал свой переход в турецкий "Эюпспор".

"Я очень рад быть здесь. Это честь быть игроком "Эюпспора". Эта команда имеет большой импульс для будущего, у них замечательный тренер, болельщики и команда.

Я хочу помочь мечтам команды своим опытом и быть частью коллектива", - сказал Степаненко.