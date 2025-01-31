"Это честь", - Степаненко прокомментировал свой переход в турецкий клуб
Тарас поехал доигрывать в Турцию
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Легенда "Шахтера", украинский опорный полузащитник Тарас Степаненко прокомментировал
"Я очень рад быть здесь. Это честь быть игроком "Эюпспора". Эта команда имеет большой импульс для будущего, у них замечательный тренер, болельщики и команда.
Я хочу помочь мечтам команды своим опытом и быть частью коллектива", - сказал Степаненко.
Напомним, что в "Шахтере" Тарас провел 14 лет своей карьеры.С "Эюпспором" 35-летний хавбек заключил контракт на 1.5 сезона.
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Источник:ikas Eyüpspor
Опубликовал: Михаил Черныш
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31.01.2025 в 19:50
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