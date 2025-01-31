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Без раскачки. Бущан выйдет в старте Аль-Шабаба на матч чемпионата Саудовской Аравии

Наши за границей
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Аль-Шабаб сыграет против Аль-Иттифака

Без раскачки. Бущан выйдет в старте Аль-Шабаба на матч чемпионата Саудовской Аравии

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский новичок саудовского "Аль-Шабаба", голкипер Георгий Бущан сразу же влился в стартовый состав своей новой команды.

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Главный тренер "Аль-Шабаба" Фатих Терим выпустил украинца в стартовом составе команды на матч чемпионата против "Аль-Иттифака", который начнется сегодня в 19:00.

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Напомним, что "Аль-Шабаб" официально объявил о подписании украинца два дня назад (контракт на 2,5 года).

Также отметим, что Бущан был подписан на замену южнокорейскому киперу Ким Сюн Гю, который надолго выбыл из-за серьезной травмы – разрыва крестообразных связок.

Без раскачки. Бущан выйдет в старте Аль-Шабаба на матч чемпионата Саудовской Аравии - изображение 1
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