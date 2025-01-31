Без раскачки. Бущан выйдет в старте Аль-Шабаба на матч чемпионата Саудовской Аравии

Украинский новичок саудовского "Аль-Шабаба", голкипер Георгий Бущан сразу же влился в стартовый состав своей новой команды.

Главный тренер "Аль-Шабаба" Фатих Терим выпустил украинца в стартовом составе команды на матч чемпионата против "Аль-Иттифака", который начнется сегодня в 19:00.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Аль-Шабаб" официально объявил о подписании украинца два дня назад (контракт на 2,5 года).

Также отметим, что Бущан был подписан на замену южнокорейскому киперу Ким Сюн Гю, который надолго выбыл из-за серьезной травмы – разрыва крестообразных связок.