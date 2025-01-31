Без раскачки. Бущан выйдет в старте Аль-Шабаба на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Шабаб сыграет против Аль-Иттифака
фото из соцсетей
Украинский новичок саудовского "Аль-Шабаба", голкипер Георгий Бущан сразу же влился в стартовый состав своей новой команды.
Главный тренер "Аль-Шабаба" Фатих Терим выпустил украинца в стартовом составе команды на матч чемпионата против "Аль-Иттифака", который начнется сегодня в 19:00.
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Напомним, что "Аль-Шабаб" официально объявил о подписании украинца два дня назад (контракт на 2,5 года).
Также отметим, что Бущан был подписан на замену южнокорейскому киперу Ким Сюн Гю, который надолго выбыл из-за серьезной травмы – разрыва крестообразных связок.
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