Буряк: Может Бущан заработает хорошие деньги и не захочет дальше работать в футболе
Голкипер Динамо в полном рассвете сил перешел в Саудовскую Аравию
fcdynamo.com
Легенда "Динамо" Леонид Буряк рассказал, что думает о переходе Георгия Бущана в саудовский "Аль-Шабаб".
– Как прокомментируете трансфер Георгия Бущана в "Аль-Шабаб"? Теперь украинский вратарь будет играть в одной лиге с Роналду, Мане и другими звездами.
– Бущан – член нашей семьи. Когда наш футболист уезжает, как те же Сидорчук, Миколенко и другие, это чуть-чуть грустновато. Бущану сейчас 30 лет. Вратарь в таком возрасте находится в расцвете сил. Я Георгию пожелаю удачи, благополучия и здоровья. Пусть все сбудется, чего он хочет. Теперь Бущану там нужно будет жить. Его задача завоевать место в основном составе. И через время, может, к нам приедет специалист, который чуть-чуть другую школу принесет. И это может быть очень хорошим подспорьем для всех остальных.
– Значит будем ждать, что Бущан привезет новые знания из Саудовской Аравии, которые пойдут на пользу "Динамо".
– Да. Ярмоленко был в Англии, где свой взгляд на тренировочный процесс. И Бущан приедет со своими взглядами из заграницы. Может, он заработает хорошие деньги и не захочет дальше работать в футболе. Посмотрим! Но Бущан – очень хороший парень. Я ему пожелаю удачи и побед.
– Нещерет достойно сможет Бущана заменить?
– Я уверен, что вратарская позиция "Динамо" не будет от чего-то страдать. Нещерет – готовый для основного состава вратарь. Я думаю, что он очень хорошо работает.
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