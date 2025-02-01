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Вместо Таловерова в Плимуте мог оказаться другой украинец, – ТаТоТаке

Наши за границей
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Предпочли футболиста с большим опытом и игрой в Европе

Вместо Таловерова в Плимуте мог оказаться другой украинец, – ТаТоТаке

Фото: ФК Динамо Київ

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Журналист Михаил Спиваковский говорит, что речь идет о Максиме Дячуке.

"По нашей информации, "Плимут" рассматривал на позицию центрального защитника футболиста "Динамо" Максима Дячука. В принципе выбор в пользу Таловерова он более понятен. Не думаю, что "Динамо" просило бы за Дячука меньшие деньги”.

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"А относительно ЛАСКа, купившего Таловерова за 1,6 млн евро, продающего, может, за 1,7 млн, то трудно понять австрийский клуб", – отмечает Спиваковский.

Дячук в текущем сезоне провел 9 матчей во всех соревнованиях.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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