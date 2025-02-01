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Сенькив – о трансфере Бущана: Деньги взяли верх над всем

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Соведущий KDK прокомментировал место продолжения карьеры кипера

Сенькив – о трансфере Бущана: Деньги взяли верх над всем

Фото з відкритих джерел

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Журналист Андрей Сенькив оценил переход вратаря "Динамо" Георгия Бущана в "Аль-Шабаб".

"Георгий Бущан едет зарабатывать деньги. И это тоже нормальная работа. С точки зрения спортивного роста он выиграл по сравнению с УПЛ, глядя на перечень играющих там футболистов. У него в команде будут Янник Феррейра-Карраско, Джакомо Бонавентура, тренером будет Фатих Терим”.

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"То есть это все равно какой-то прогресс и говорить о конце в сборной Украины мы не будем. Потому что у этой лиги сейчас есть деньги, а игроков из нее вызывают в топовые сборные. Я о том, что в определенный период своей карьеры (и даже сейчас) он мог бы найти что-нибудь в Европе, даже в условной Бельгии, где-то там, где играет сейчас Сидорчук.

Но здесь вопрос к мотивации самого Георгия и цифр в контракте, а это важный фактор. Я думаю, что деньги одержали верх над всем. И у меня нет причин и желания критиковать его за это. Он заработает деньги и надеюсь, что какую часть этих денег он даст на Вооруженные силы Украины", – подчеркнул Сенькив.

В дебютной встрече Бущан пропустил три гола и совершил 4 сейва.

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Георгий Бущан КДК Андрей Сенькив
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Источник:
KDK
Опубликовал: Александр Симченко
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