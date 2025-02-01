Сенькив – о трансфере Бущана: Деньги взяли верх над всем

Журналист Андрей Сенькив оценил переход вратаря "Динамо" Георгия Бущана в "Аль-Шабаб".

"Георгий Бущан едет зарабатывать деньги. И это тоже нормальная работа. С точки зрения спортивного роста он выиграл по сравнению с УПЛ, глядя на перечень играющих там футболистов. У него в команде будут Янник Феррейра-Карраско, Джакомо Бонавентура, тренером будет Фатих Терим”.

"То есть это все равно какой-то прогресс и говорить о конце в сборной Украины мы не будем. Потому что у этой лиги сейчас есть деньги, а игроков из нее вызывают в топовые сборные. Я о том, что в определенный период своей карьеры (и даже сейчас) он мог бы найти что-нибудь в Европе, даже в условной Бельгии, где-то там, где играет сейчас Сидорчук.

Но здесь вопрос к мотивации самого Георгия и цифр в контракте, а это важный фактор. Я думаю, что деньги одержали верх над всем. И у меня нет причин и желания критиковать его за это. Он заработает деньги и надеюсь, что какую часть этих денег он даст на Вооруженные силы Украины", – подчеркнул Сенькив.