"Застенчивый, мало говорит и не владеет английским". Кривцов дал характеристику Месси

Бывший защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов поделился своими впечатлениями от пребывания в одной команде с легендарным аргентинским форвардом Лионелем Месси.

- Вы сказали, что "Интер Майами" взял курс на испаноязычных игроков. Есть ли в этом влияние Месси и других экс-игроков "Барселоны"? И вообще, какое впечатление оставил Лео как человек, как коллега?

- Все они четверо (Месси, Альба, Бускетс, Суарес - прим.) - легенды "Барселоны" - очень нормальные люди. Лео достаточно застенчив, он мало говорит и не владеет английским. Месси и Жорди Альба разговаривают только на испанском языке.

Поэтому с Лео у меня не было таких больших разговоров, хотя я начал учить испанский, но это не тот уровень, чтобы щебетать обо всем. Но, в целом, впечатление с первого дня очень положительное, как я и говорил, они хорошие люди. Влияние на клуб... Даже не знаю, возможно, и есть. Потому что с подписанием контракта, к Месси перешла доля клуба", - сказал украинец.