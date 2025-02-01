Экс-защитник сборной Украины: Мудрик сам ничего не употреблял. Это ему просто не нужно

Бывший защитник сборной Украины и "Шахтера" Сергей Кривцов поделился своим мнением относительно допинг-скандала вокруг вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Я уверен, что он сам ничего не употреблял, это ему просто не нужно. У него от природы есть работоспособность и топовые физические качества. Сейчас надо только надеяться, что дадут какой-то минимальный срок и Миша за это время станет еще сильнее и удивит нас на футбольных полях. Очень бы хотелось, потому что очень талантливый футболист и хороший человек", - считает Кривцов.