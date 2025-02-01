Кажется он нашёл свой клуб. Украинский легионер забил второй гол за новую команду

Украинский легионер забил второй гол за новую команду.

Максим Прядун в четвёртом туре Чемпионата Мальты отметился голом. На 65-й минуте украинский нападающий забил второй гол команды.

Но "Слиме Вондерерз" это не помогло. Команда украинца уступила 2:3.

Максим Прядун забил второй гол в чемпионате Мальты. Впервые он отметился в матче второго тура против "Наксара", забив на 50-й минуте. Примечательно, что утром того дня украинца только представили новичком клуба.

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"Слима" после четырёх туров набрала 6 очков и на момент размещения новости занимает третье место.