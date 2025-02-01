Кажется он нашёл свой клуб. Украинский легионер забил второй гол за новую команду
За него можно порадоваться
Фото: Sliema Wanderers FC
Украинский легионер забил второй гол за новую команду.
Максим Прядун в четвёртом туре Чемпионата Мальты отметился голом. На 65-й минуте украинский нападающий забил второй гол команды.
Но "Слиме Вондерерз" это не помогло. Команда украинца уступила 2:3.
Максим Прядун забил второй гол в чемпионате Мальты. Впервые он отметился в матче второго тура против "Наксара", забив на 50-й минуте. Примечательно, что утром того дня украинца только представили новичком клуба.
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"Слима" после четырёх туров набрала 6 очков и на момент размещения новости занимает третье место.
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Источник:Slima Wonderers
Опубликовал: Владислав Прийменко
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