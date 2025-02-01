Дебютирует ли Таловеров? Плимут назвал стартовый состав на матч Чемпионшипа

Максим Таловеров дебютирует за "Плимут" в матче 30-го тура Чемпионшипа против "Вест Бромвича".

Украинский центрбек будет играть под 40-м номером и будет подписан как "Maxi".

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Поединок с участием Таловерова начнется в 14:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице Чемпионшипа "Плимут" занимает 24-е место, "Вест Бромвич" - 6-е.