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Дебютирует ли Таловеров? Плимут назвал стартовый состав на матч Чемпионшипа

Наши за границей
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Дебютирует ли Таловеров? Плимут назвал стартовый состав на матч Чемпионшипа

Plymouth

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Максим Таловеров дебютирует за "Плимут" в матче 30-го тура Чемпионшипа против "Вест Бромвича".

Украинский центрбек будет играть под 40-м номером и будет подписан как "Maxi".

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Поединок с участием Таловерова начнется в 14:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице Чемпионшипа "Плимут" занимает 24-е место, "Вест Бромвич" - 6-е.

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