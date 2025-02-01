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Нашлось ли место Сикану? Трабзонспор определился со стартовым составом на игру с аутсайдером

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Нашлось ли место Сикану? Трабзонспор определился со стартовым составом на игру с аутсайдером

nstagram.com/trabzonspor

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Даниил Сикан попал в стартовую 11-ку "Трабзонспора" на матч 21-го тура чемпионата Турции против "Кайсериспора".

Таким образом, экс-нападающий "Шахтера" дебютирует за новую команду и появится на поле под 14-м номером.

Также в состав "бордово-синих" попал украинский центрбек Арсений Батагов.

Начало поединка - в 15:00 по киевскому времени. В турнирной таблице турецкой Суперлиги "Трабзонспор" располагается на 10-й строчке, "Кайсериспор" - на 17-й.

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Трабзонспор (Трабзон) Кайсериспор Даниил Сикан
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