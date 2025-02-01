Нашлось ли место Сикану? Трабзонспор определился со стартовым составом на игру с аутсайдером
Нужен в основе уже сейчас
nstagram.com/trabzonspor
Даниил Сикан попал в стартовую 11-ку "Трабзонспора" на матч 21-го тура чемпионата Турции против "Кайсериспора".
Таким образом, экс-нападающий "Шахтера" дебютирует за новую команду и появится на поле под 14-м номером.
Также в состав "бордово-синих" попал украинский центрбек Арсений Батагов.
Начало поединка - в 15:00 по киевскому времени. В турнирной таблице турецкой Суперлиги "Трабзонспор" располагается на 10-й строчке, "Кайсериспор" - на 17-й.
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???? Bellona Kayserispor maçı ilk 11’imiz#KYSvTS@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/MpTcWdn7iX— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 1, 2025
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