Виейра прокомментировал возвращение Малиновского после травмы
Украинец не играл больше трех месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра поделился новостями о восстановлении полузащитника команды Руслана Малиновского.
"Руслан участвовал в тренировочных матчах и полноценных тренировках. Это, безусловно, является шагом вперед на пути к его полному восстановлению", – цитирует Виейра ТМW.
Напомним, что Малиновский травмировался в матче 5 тура Серии А против "Венеции" 21 сентября. Ему диагностировали перелом и вывих сустава правой лодыжки. В этом сезоне украинец провел 6 матчей за "грифонов", отличился 1 ассистом.
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Источник:tuttomercatoweb.com Tuttomercatoweb
Опубликовал: Александр Симченко
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