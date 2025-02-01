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Виейра прокомментировал возвращение Малиновского после травмы

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Украинец не играл больше трех месяцев

Виейра прокомментировал возвращение Малиновского после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра поделился новостями о восстановлении полузащитника команды Руслана Малиновского.

"Руслан участвовал в тренировочных матчах и полноценных тренировках. Это, безусловно, является шагом вперед на пути к его полному восстановлению", – цитирует Виейра ТМW.

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Напомним, что Малиновский травмировался в матче 5 тура Серии А против "Венеции" 21 сентября. Ему диагностировали перелом и вывих сустава правой лодыжки. В этом сезоне украинец провел 6 матчей за "грифонов", отличился 1 ассистом.

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Источник:
tuttomercatoweb.com Tuttomercatoweb
Опубликовал: Александр Симченко
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