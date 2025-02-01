Чемпионат Польщи возвращается после перерыва. Вышли ли украинцы в составе Лехии Гданськ?
Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Польши возвращается после перерыва. В 19-м туре встретятся "Мотор Люблин" и "Лехия Гданськ".
В составе гостевой команды вышло 3 украинца. Богдана Сарнавского нет в заявке
???? ????????????????????????— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) February 1, 2025
W takim składzie rozpoczniemy mecz z Motorem Lublin ????
Zaczynamy o 14:45 ⌚️#MOTLGD ???? pic.twitter.com/1dMbCinLb0
В "Лехии Гданськ" играют Богдан Сарнавский. Иван Желижко, Максим Хлан и Богдан Вьюнник. Также в польской команде два арендованных футболиста из киевского "Динамо" - Сергей Булеца и Антон Царенко.
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"Лехия" провела три контрольных матча с "ОФК Белград", "Полесьем" и "Карвиной". Все матчи они выиграли.
В турнирной таблице до матча "Мотор Люблин" 7-й с 28-ю баллами, "Лехия Гданськ" - 17-я с 14-ю баллами.
Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени
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