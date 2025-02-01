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Чемпионат Польщи возвращается после перерыва. Вышли ли украинцы в составе Лехии Гданськ?

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Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени

Чемпионат Польщи возвращается после перерыва. Вышли ли украинцы в составе Лехии Гданськ?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпионат Польши возвращается после перерыва. В 19-м туре встретятся "Мотор Люблин" и "Лехия Гданськ".

В составе гостевой команды вышло 3 украинца. Богдана Сарнавского нет в заявке

В "Лехии Гданськ" играют Богдан Сарнавский. Иван Желижко, Максим Хлан и Богдан Вьюнник. Также в польской команде два арендованных футболиста из киевского "Динамо" - Сергей Булеца и Антон Царенко.

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"Лехия" провела три контрольных матча с "ОФК Белград", "Полесьем" и "Карвиной". Все матчи они выиграли.

В турнирной таблице до матча "Мотор Люблин" 7-й с 28-ю баллами, "Лехия Гданськ" - 17-я с 14-ю баллами.

Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени

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Источник:
Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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