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Миколенко на месте? Эвертон опубликовал состав на матч против Лестера

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Миколенко на месте? Эвертон опубликовал состав на матч против Лестера

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" примет "Лестер" в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.

В стартовой 11-ке "ирисок" как обычно нашлось место украинскому защитнику Виталию Миколенко.

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Это будет 21-й поединок для Миколенко в этом сезоне АПЛ.

Начало встречи между "Эвертон" и "Лестером" запланировано на 17:00 по Киеву.

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Эвертон (Ливерпуль) Лестер Сити Виталий Миколенко
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