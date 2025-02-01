Миколенко на месте? Эвертон опубликовал состав на матч против Лестера

"Эвертон" примет "Лестер" в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.

В стартовой 11-ке "ирисок" как обычно нашлось место украинскому защитнику Виталию Миколенко.

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Это будет 21-й поединок для Миколенко в этом сезоне АПЛ.

Начало встречи между "Эвертон" и "Лестером" запланировано на 17:00 по Киеву.