Сразу видно уровень. Как отыграл Таловеров в дебютном матче за Плимут?
Имел все 90 минут
Фото: Плімут
Украинский защитник Максим Таловеров провел дебютный матч за "Плимут". Он отыграл весь победный поединок против "Вест Бромвича" (2:1) в 30-м туре Чемпионшипа.
Интересно, что последний раз до этого "Плимут" побеждал в Чемпионшипе еще в ноябре прошлого года.
Another big challenge from Maxi ????— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 1, 2025
???? 0-0 ???? (55) pic.twitter.com/dSQLZbVIXA
В сегодняшнем матче Таловеров отдал 79% точных пасов, выиграл 3 единоборства из 4-х, выполнил 3 точных лонгбола, заблокировал удар, совершил 3 отбора и 5 раз выбил мяч.
Статистические порталы оценили выступление Максима довольно высоко. WhoScored поставил игроку 6,7 баллов, а Sofascore нарисовал 7,0 баллов.
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