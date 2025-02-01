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Сразу видно уровень. Как отыграл Таловеров в дебютном матче за Плимут?

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Имел все 90 минут

Сразу видно уровень. Как отыграл Таловеров в дебютном матче за Плимут?

Фото: Плімут

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Украинский защитник Максим Таловеров провел дебютный матч за "Плимут". Он отыграл весь победный поединок против "Вест Бромвича" (2:1) в 30-м туре Чемпионшипа.

Интересно, что последний раз до этого "Плимут" побеждал в Чемпионшипе еще в ноябре прошлого года.

В сегодняшнем матче Таловеров отдал 79% точных пасов, выиграл 3 единоборства из 4-х, выполнил 3 точных лонгбола, заблокировал удар, совершил 3 отбора и 5 раз выбил мяч.

Статистические порталы оценили выступление Максима довольно высоко. WhoScored поставил игроку 6,7 баллов, а Sofascore нарисовал 7,0 баллов.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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