Статистические порталы определились с оценками для Забарного и Миколенко за матчи АПЛ

Украинские защитники приняли участие в матчах 24-го тура АПЛ. Защитник "Борнмута" Илья Забарный отыграл весь поединок против "Ливерпуля" (0:2).

Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление украинца в 6,5 и 6,9 баллов соответственно. Это одни из самых высоких оценок среди футболистов "вишенок".

Его партнер по сборной Украины Виталий Миколенко, в свою очередь, сыграл 88 минут за "Эвертон" против "Лестера" (4:0).

Статистически-аналитические порталы определили для Миколенко такие оценки: 7,2 от WhoScored и 7,2 от Sofascore. Это одни из самых маленьких баллов среди футболистов "ирисок".