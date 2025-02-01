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Статистические порталы определились с оценками для Забарного и Миколенко за матчи АПЛ

Наши за границей

Играли против Ливерпуля и Лестера

Статистические порталы определились с оценками для Забарного и Миколенко за матчи АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинские защитники приняли участие в матчах 24-го тура АПЛ. Защитник "Борнмута" Илья Забарный отыграл весь поединок против "Ливерпуля" (0:2).

Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление украинца в 6,5 и 6,9 баллов соответственно. Это одни из самых высоких оценок среди футболистов "вишенок".

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Его партнер по сборной Украины Виталий Миколенко, в свою очередь, сыграл 88 минут за "Эвертон" против "Лестера" (4:0).

Статистически-аналитические порталы определили для Миколенко такие оценки: 7,2 от WhoScored и 7,2 от Sofascore. Это одни из самых маленьких баллов среди футболистов "ирисок".

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Эвертон (Ливерпуль) Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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