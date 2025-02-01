Таловеров был признан лучшим игроком его дебютного матча за Плимут. Украинец от награды отказался

Украинский центрбек Максим Таловеров в своем дебютном матче за "Плимут" против "Вест Бромвича" провел все 90 минут. Поединок проходил в рамках 30 тура Чемпионшипа.

Защитника в итоге признали лучшим игроком этой встречи. После финального свистка прямо на поле ему вручили награду, но он от нее отказался.

Таловеров решил отдать статуэтку другому ключевому футболисту этого матча – Райану Харди. 27-летний нападающий вышел из скамейки для запасных и оформил дубль.

Это была первая победа "Плимута" в первенстве с ноября. Пока команда идет на последнем месте Чемпионшипа с отрывом в четыре очка от спасительной зоны.