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17-летний украинец в третий раз подряд попал в заявку Торино в Серии А

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В соперниках – претендент на топ-3

17-летний украинец в третий раз подряд попал в заявку Торино в Серии А

Фото: torinofc.it

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 23 тура чемпионата Италии "Аталанта" дома примет "Торино". В запасе гостей нашлось место украинскому 17-летнему нападающему Демьяну Есину.

Он уже третий раз попал в заявку гостей на встречу Серии А. В предыдущих двух турах Есин просидел на скамейке для запасных.

Перед этим поединком "Аталанта" замыкает тройку лидеров чемпионата. "Торино" идет на 11 месте.

Встреча стартует в 19:00.

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