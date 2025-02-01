17-летний украинец в третий раз подряд попал в заявку Торино в Серии А

В рамках 23 тура чемпионата Италии "Аталанта" дома примет "Торино". В запасе гостей нашлось место украинскому 17-летнему нападающему Демьяну Есину.

Он уже третий раз попал в заявку гостей на встречу Серии А. В предыдущих двух турах Есин просидел на скамейке для запасных.

Перед этим поединком "Аталанта" замыкает тройку лидеров чемпионата. "Торино" идет на 11 месте.

Встреча стартует в 19:00.