Экс-защитник молодежной сборной Украины перешел в шведский середняк

Команда из чемпионата Швеции "Сириус" объявила о подписании украинского правого защитника Богдана Милованова. Соответствующую информацию клуб выложил на своем официальном сайте.

Милованов прошел двухнедельный просмотр в составе "Сириуса". В том числе принял участие в двух товарищеских матчах против “Энчепингса” и “Броммапойкарни”.

Контракт между сторонами был подписан до конца 2027 года.

Välkommen till Sirius, Bogdan Milovanov! ????⚫



Sirius Fotboll är överens med den 26-åriga ukrainska ytterbacken Bogdan Milovanov om ett avtal över säsongen 2027.



Läs mer på https://t.co/wgYrOUfWhm pic.twitter.com/ALfg5T3rts — IK Sirius Fotboll (@siriusfotboll) February 1, 2025

Защитник начал свой путь в большом футболе из академии "Атлетико", после чего выступал за испанские "Спортинг Хихон", "Сансе" и "Хетафе". В прошлом сезоне он представлял португальскую "Ароуку". С июля 2024 Богдан находился без клуба.

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Также он играл под руководством Руслана Ротаня в сборной Украины. В общей сложности на его счету один гол в семи матчах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 400 тысяч евро.

Добавим, что “Сириус” завершил прошлый розыгрыш чемпионата Швеции на девятом месте из 16 возможных.