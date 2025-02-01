Экс-защитник молодежной сборной Украины перешел в шведский середняк
Уехал в Скандинавию после Испании и Португалии
Фото: ФК Сіріус
Команда из чемпионата Швеции "Сириус" объявила о подписании украинского правого защитника Богдана Милованова. Соответствующую информацию клуб выложил на своем официальном сайте.
Милованов прошел двухнедельный просмотр в составе "Сириуса". В том числе принял участие в двух товарищеских матчах против “Энчепингса” и “Броммапойкарни”.
Контракт между сторонами был подписан до конца 2027 года.
Välkommen till Sirius, Bogdan Milovanov! ????⚫— IK Sirius Fotboll (@siriusfotboll) February 1, 2025
Sirius Fotboll är överens med den 26-åriga ukrainska ytterbacken Bogdan Milovanov om ett avtal över säsongen 2027.
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Защитник начал свой путь в большом футболе из академии "Атлетико", после чего выступал за испанские "Спортинг Хихон", "Сансе" и "Хетафе". В прошлом сезоне он представлял португальскую "Ароуку". С июля 2024 Богдан находился без клуба.
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Также он играл под руководством Руслана Ротаня в сборной Украины. В общей сложности на его счету один гол в семи матчах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 400 тысяч евро.
Добавим, что “Сириус” завершил прошлый розыгрыш чемпионата Швеции на девятом месте из 16 возможных.
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