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Экс-защитник молодежной сборной Украины перешел в шведский середняк

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Уехал в Скандинавию после Испании и Португалии

Экс-защитник молодежной сборной Украины перешел в шведский середняк

Фото: ФК Сіріус

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Команда из чемпионата Швеции "Сириус" объявила о подписании украинского правого защитника Богдана Милованова. Соответствующую информацию клуб выложил на своем официальном сайте.

Милованов прошел двухнедельный просмотр в составе "Сириуса". В том числе принял участие в двух товарищеских матчах против “Энчепингса” и “Броммапойкарни”.

Контракт между сторонами был подписан до конца 2027 года.

Защитник начал свой путь в большом футболе из академии "Атлетико", после чего выступал за испанские "Спортинг Хихон", "Сансе" и "Хетафе". В прошлом сезоне он представлял португальскую "Ароуку". С июля 2024 Богдан находился без клуба.

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Также он играл под руководством Руслана Ротаня в сборной Украины. В общей сложности на его счету один гол в семи матчах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 400 тысяч евро.

Добавим, что “Сириус” завершил прошлый розыгрыш чемпионата Швеции на девятом месте из 16 возможных.

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Богдан Милованов
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Источник:
Офіційний сайт Сіріуса
Опубликовал: Максим Кучер
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