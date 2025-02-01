Реал сыграет в Барселоне: попал ли Лунин в старт?

В рамках 22 тура чемпионата Испании "Эспаньол" и "Реал" встретятся в Барселоне. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет этот матч со скамейки для запасных.

В этом сезоне украинец провел три поединка в Ла Лиге. Также дважды играл в Кубке Испании и дважды – в Лиге чемпионов.

Сейчас "Эспаньол" находится в зоне вылета и идет на 18 месте Примеры. "Реал" лидирует в чемпионате.

Стартовый свисток раздастся в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.