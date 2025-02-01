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Реал сыграет в Барселоне: попал ли Лунин в старт?

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Претендент на вылет против претендента на чемпионство

Реал сыграет в Барселоне: попал ли Лунин в старт?

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 22 тура чемпионата Испании "Эспаньол" и "Реал" встретятся в Барселоне. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет этот матч со скамейки для запасных.

В этом сезоне украинец провел три поединка в Ла Лиге. Также дважды играл в Кубке Испании и дважды – в Лиге чемпионов.

Сейчас "Эспаньол" находится в зоне вылета и идет на 18 месте Примеры. "Реал" лидирует в чемпионате.

Стартовый свисток раздастся в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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