Реал сыграет в Барселоне: попал ли Лунин в старт?
Претендент на вылет против претендента на чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 22 тура чемпионата Испании "Эспаньол" и "Реал" встретятся в Барселоне. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет этот матч со скамейки для запасных.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2025
???? @RCDEspanyol
???? @UnicajaBanco pic.twitter.com/rzqmykwUhX
В этом сезоне украинец провел три поединка в Ла Лиге. Также дважды играл в Кубке Испании и дважды – в Лиге чемпионов.
Сейчас "Эспаньол" находится в зоне вылета и идет на 18 месте Примеры. "Реал" лидирует в чемпионате.
Стартовый свисток раздастся в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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