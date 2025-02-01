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Будет ли Зинченко в Мадриде? Президент Атлетико дал инсайд по работе клуба на трансферном рынке

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Будет ли Зинченко в Мадриде? Президент Атлетико дал инсайд по работе клуба на трансферном рынке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал работу клуба на зимнем трансферном рынке.

"Сюрпризов не будет. У нас отличная команда, которая на данный момент очень хорошо подготовлена, у нас отличный тренер. Мы хотим и будем продолжать играть в том составе, что у нас есть сейчас", - сказал Сересо.

Напомним, в СМИ появлялась информация об интересе "Атлетико" к защитнику "Арсенала" Александру Зинченко.

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Источник:
Víctor Llebaria Escutia
Опубликовал: Виктор Иванчук
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