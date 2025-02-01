Будет ли Зинченко в Мадриде? Президент Атлетико дал инсайд по работе клуба на трансферном рынке

Президент "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал работу клуба на зимнем трансферном рынке.

"Сюрпризов не будет. У нас отличная команда, которая на данный момент очень хорошо подготовлена, у нас отличный тренер. Мы хотим и будем продолжать играть в том составе, что у нас есть сейчас", - сказал Сересо.