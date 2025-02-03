Забарный vs Миколенко, дерби Лондона, Мадрида и Лиссабона. Расписание футбола на 3 – 9 февраля

Первую февральскую неделю сильно разбавят кубковые противостояния. Интересных матчей ожидается немало, поэтому смело открывайте наш график и отмечайте топ-вывески: Довбик против "Милана", сразу три ярких дерби, а еще плюс встреча украинцев на английских полях.

Понедельник, 3 февраля

Лондонское дерби, традиционное ожидание голов / ассистов от Цыганкова в матче с участием "Жироны", а также приезд одной из ведущих команд Серии А к аутсайдеру. Таким будет понедельник.

21:45. "Кальяри" – "Лацио". Серия А. Megogo

22:00. "Челси" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Жирона" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo

Вторник, 4 февраля

Кубки, Кубки и еще раз Кубки. Точно можно глянуть поединки с участием "Аталанты", "Пари Сен-Жермен" и "Атлетико", даже придется переключаться.

20:00. "Лилль" – "Дюнкерк". Кубок Франции. Megogo

20:00. "Труа" – "Брест". Кубок Франции. Megogo

21:45. "Штутгарт" – "Аугсбург". Кубок Германии. Setanta Sports App

22:00. "Аталанта" – "Болонья". Кубок Италии. Megogo

22:10. "Ле-Ман" – "ПСЖ". Кубок Франции. Megogo

22:30. "Атлетико" – "Хетафе". Кубок Испании. Megogo

Среда, 5 февраля

Аналогично, кубковый мидвик. Здесь в борьбу уже вступит чемпион Германии, "Арсенал" приедет на "Сент-Джемс Парк", скромный "Леганес" попытается устоять против "Реала", а Довбик посетит "Сан-Сиро".

21:45. "Страсбур" – "Анже". Кубок Франции. Megogo

21:45. "Байер" – "Кельн". Кубок Германии. Setanta Sports App

22:00. "Ньюкасл" – "Арсенал". Кубок лиги. Setanta Sports App

22:00. "Леганес" – "Реал". Кубок Испании. Megogo

22:00. "Милан" – "Рома". Кубок Италии. Megogo

Четверг, 6 февраля

Вы не поверите… Кубки! "Ливерпуль" в последнее время любит встречаться с "Тоттенхэмом". В Испании же привлекает внимание вывеска с "Барселоной" в главной роли.

20:30. "Реал Сосьедад" – "Осасуна". Кубок Испании. Megogo

22:00. "Ливерпуль" – "Тоттенхэм". Кубок лиги. Setanta Sports App

22:30. "Валенсия" – "Барселона". Кубок Испании. Megogo

Пятница, 7 февраля

Ближе к выходным кубковую рутину частично сменит чемпионатная. В пятницу откроет тур в Бундеслиге "Бавария". В Англии все еще пытается найти себя "Манчестер Юнайтед" Аморима. Для любителей Лиги 1 – "ПСЖ" на экранах.

20:00. "Нант" – "Брест". Лига 1. Megogo

21:30. "Бавария" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Комо" – "Ювентус". Серия А. Megogo

22:00. "Райо Вальекано" – "Реал Вальядолид". Примера. Megogo

22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Лестер". Кубок Англии. Setanta Sports App

22:05. "Пари Сен-Жермен" – "Монако". Лига 1. Megogo

22:15. "Порту" – "Спортинг". Примейра. Megogo

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Суббота, 8 февраля

Есть надежда, что "Лейтон Ориент" не станет проблемой для "Манчестер Сити". Также в Англии в этот день встретятся на одном поле Миколенко и Забарный. Цыганков в Испании приедет в Бильбао огорчать местный "Атлетик". Ближе к вечеру в Португалии Трубин попытается отстоять на ноль против "Морейренсе". Но центральный матч в Ла Лиге – однозначно мадридское дерби.

14:15. "Лейтон Ориент" – "Манчестер Сити". Кубок Англии. Setanta Sports App

15:00. "Сельта" – "Бетис". Примера. Megogo

16:00. "Верона" – "Аталанта". Серия А. Megogo

16:30. "Майнц" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Боруссия Д" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Фрайбург" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хоффенхайм" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вольфсбург" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Эвертон" – "Борнмут". Кубок Англии. Setanta Sports App

17:15. "Атлетик" – "Жирона". Примера. Megogo

18:00. "Ницца" – "Ланс". Лига 1. Megogo

19:00. "Эмполи" – "Милан". Серия А. Megogo

19:30. "Лас-Пальмас" – "Вильярреал". Примера. Megogo

19:30. "Боруссия М" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App

19:45. "Бирмингем" – "Ньюкасл". Кубок Англии. Setanta Sports App

20:00. "Лилль" – "Гавр". Лига 1. Megogo

20:00. "Бенфика" – "Морейренсе". Примейра. Megogo

21:45. "Торино" – "Дженоа". Серия А. Megogo

22:00. "Реал" – "Атлетико". Примера. Megogo

22:00. "Брайтон" – "Челси". Кубок Англии. Setanta Sports App

22:05. "Сент-Этьен" – "Ренн". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 9 февраля

Довбик обязан отличиться в воротах "Венеции". Также в графике Кубок Англии, поединки с участием "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Закроет программу недели "Барселона".